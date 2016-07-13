纽约期市：期棉延续升势，因投机性买盘支撑

路透7月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三延续升势，受助于投机性买盘，起码周二曾急升至2014年7月以来最高。

周三，12月期棉 收高2.37美分，或3.35%，报每磅73.15美分，交易区间为70.99-74.78美分，后者为2014年6月底来最高。

周二该合约突破70美分大关，收于当日涨幅上限，因美国农业部的全球供需报告利好。

“周三我们交易了5万口合约，交易量巨大，市场有很多新的买盘，”McCleskey Cotton总经理Ron Lee称。

他称，预计德克萨斯州西部地区天气更加炎热和干燥，这对价格形成支撑，但他指出，“天气因素溢价”已经被市场消化了。

洲际交易所周三收盘后发布公告称，从周四开始，将每日价格波动限制调回至每磅3美分。

美元指数 下跌0.20%，汤森路透跟踪19种主要商品CRB指数 下跌0.86%。

期货市场总成交量增加11,100口，至64,352口，数据显示，前一交易日未平仓合约增加11,969口，至209,897口。

印度政府一高级官员称，该国棉花库存在2015/16季末可能减少三分之一，至430万包，因干旱天气令产量减至六年最低。印度是全球最大棉花生产国。(完)

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