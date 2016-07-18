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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 04:39 BJT

纽约期市：期棉因需求疲弱下跌，此前六连升

路透7月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一收盘小幅下挫，结束六连涨走势，因棉花需求疲弱。

“全球棉花供应太多，但消费跟不上供应的增长，”MCM Inc经纪商Jobe Moss称。

受投机需求推动，期棉上周录得逾五年来最大周线涨幅。

12月期棉合约 收跌0.33美分，或0.44%，报每磅73.95美分，交易区间为73.61-74.95美分。

跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.35%。

郑州商品交易所中国棉花期货 下跌0.19%，报每吨15,385元人民币，2014GMT，中国期棉和美国期棉价差为67.46美分。

美国农业部周一报告称，上周美国棉花生长优良率为54%，与上周持平。 (完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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