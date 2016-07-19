纽约期市：期棉连续第二天下跌，因美元反弹

路透7月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连续第二天下跌，跟随谷物市场普遍下跌走势，受压于美元走强。

棉花市场超买，以及美元走高是推低棉花价格的主要因素，Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose称。

棉花市场也受谷物市场整体疲软的影响，生产商出售美国新作的卖盘增加，Rose称。

12月期棉 收跌0.68美分，或0.92%，报每磅73.27美分，交易区间为72.63-74.46美分。

美元 周二上涨0.55%，升至四个月高位，此前发布的数据显示，美国6月新屋开工增幅超预期。

跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.11%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)