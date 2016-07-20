纽约期市：期棉跌逾1%创两周多来最大单日跌幅，因出现调整

路透7月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌逾1%，为逾两周来最大单日跌幅，因美元走高，及棉花市场出现超买后进行修正。

“市场需要泄泄气，摆脱超买状况，技术上看...是时候该调整了，”英国商行Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。

美元上涨帮助激发了抛盘，Egli补充道。

市场等待将于周四发布的周度出口销售数据。

12月期棉 收跌0.92美分，或1.26%，报每磅72.35美分，交易区间为71.76-73.39美分。

美元指数 升0.06%，至四个月以来的最高水平，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将收紧货币政策，而其它主要央行将放宽政策。

跟踪19种主要商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.55%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)