纽约期市：期棉结束三连跌反弹，因担忧天气和出口增加

路透7月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上扬，结束三日连跌，因担忧天气，以及美元走软的情况下，上周出口销售数据利多。

“市场仍担忧未来两周德州的炎热天气，天气状况又有所恶化，”法国兴业银行的商品董事Michael McDougall表示。

农业部数据显示，截至7月14日当周出口销售陆地棉7.21万包，较之前一周增加31%。

ICE-12月期棉 收涨0.62美分，或0.86%，报每磅72.97美分，盘中交易区间为71.83-73.75美分。

美元指数 回落0.28%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.77%。

期货市场总成交量减少2,952口，至21,088口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少391口，至230,878口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)