纽约期市：期棉结束三连跌反弹，因担忧天气和出口增加

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透7月21日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上扬，结束三日连跌，因担忧天气，以及美元走软的情况下，上周出口销售数据利多。
“市场仍担忧未来两周德州的炎热天气，天气状况又有所恶化，”法国兴业银行的商品董事Michael McDougall表示。
农业部数据显示，截至7月14日当周出口销售陆地棉7.21万包，较之前一周增加31%。
ICE-12月期棉 收涨0.62美分，或0.86%，报每磅72.97美分，盘中交易区间为71.83-73.75美分。
美元指数 回落0.28%。汤森路透核心商品CRB指数 回落0.77%。
期货市场总成交量减少2,952口，至21,088口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少391口，至230,878口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。