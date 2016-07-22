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市场报道 | 2016年 7月 23日 星期六 03:45 BJT

纽约期市：期棉下滑，因遭遇获利了结且美元上扬

路透7月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收低，因在周末遭遇获利了结且美元走强，本周跌幅为逾五周最大。

“大豆等芝加哥期市的部分谷物期货下跌，外围因素略有不利，”棉花经纪公司Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。

ICE-12月期棉 收低0.29美分，或0.40%，报每磅72.68美分，盘中交易区间为71.86-73.46美分。

美元指数 上扬0.46%，盘中升至逾四个月高位。

汤森路透核心商品CRB指数 回落0.42%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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