纽约期市：期棉反弹，因技术性因素和天气忧虑

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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路透7月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二录得近两周来最大盘中百分比升幅，因价格在近期上涨后盘整上扬，带动技术性跟盘，在美元下跌之际，棉花市场将焦点转向天气忧虑。
“现在呈看涨的旗形形态，价格在过去八到九个交易日盘整，在相对窄幅区间内交易，”FCStone Merchant Services销售总监Jim Lambert称，他还补充道，价格现在已经突破了区间并上行。
虽然西德克萨斯出现一些降水，但范围不大，缺少降雨，特别是主要棉花种植区，给价格提供了基本面的支撑，Lambert称。
美国农业部在周一发表的周度报告中称，美国棉花生长优良率为52%，前周为54%，去年同期为57%。
12月合约 收高1.66美分，或2.30%，报每磅73.95美分，交易区间为72.17-74.23美分。
美元 下跌0.16%，跟踪19中主要商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.05%。
期货市场总成交量增加8,512口，至27,334口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,103口，至233,403口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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