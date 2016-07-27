纽约期市：期棉收跌，因德州西部降雨和印度西部天气状况改善

路透7月27日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三跌至一周最低，因预期美国最大棉花种植区西德克萨斯将迎来少量的降雨，以及全球最大产棉国印度天气状况改善。

“目前，有所人都在关注德州西部和印度西部的情况，这两个地区的天气是热点，”Varner Brokerage的总裁Rogers Varner表示。

期棉价格消化了农户的卖盘，棉花经纪公司Keith Brown and Co的主管Keith Brown表示，“他们在锁定部分获利。”

市场还在等待农业部周四公布周度出口销售报告。

ICE-12月期棉 收跌0.4美分，或0.54%，报每磅73.55美分，盘中交易区间为73.22-74.78美分。

汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.88%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)