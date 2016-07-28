纽约期市：期棉下跌，因出口销售疲弱和竞争加剧

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透7月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，此前发布的出口销售数据利空，且棉花继续面临低价合成材料的竞争。
政府数据显示，截至7月21日当周，美国出口4.46万包2015/16市场年份棉花，较前周下跌38%。
“随着油价下跌，合成材料变得便宜，而棉花仍处于溢价水平，”法国兴业银行商品市场部门董事Michael McDougall称。
油价周四下挫2%至三个月低位，此前美国原油期货交割地库欣库存增加，对全球供应过剩的忧虑与日俱增。
12月期棉 下跌0.51美分，或0.69%，报每磅73.04美分，为逾一周来最大单日百分比跌幅，盘中交易区间为71.65-74.11美分。
汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 下跌0.22%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/17/2017 四周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/17/2017 13周和26周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。