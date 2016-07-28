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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 05:27 BJT

纽约期市：期棉下跌，因出口销售疲弱和竞争加剧

路透7月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，此前发布的出口销售数据利空，且棉花继续面临低价合成材料的竞争。

政府数据显示，截至7月21日当周，美国出口4.46万包2015/16市场年份棉花，较前周下跌38%。

“随着油价下跌，合成材料变得便宜，而棉花仍处于溢价水平，”法国兴业银行商品市场部门董事Michael McDougall称。

油价周四下挫2%至三个月低位，此前美国原油期货交割地库欣库存增加，对全球供应过剩的忧虑与日俱增。

12月期棉 下跌0.51美分，或0.69%，报每磅73.04美分，为逾一周来最大单日百分比跌幅，盘中交易区间为71.65-74.11美分。

汤森路透跟踪19种主要商品CoreCommodity CRB指数 下跌0.22%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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