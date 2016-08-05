纽约期市：期棉触及逾两年新高，因天气忧虑持续刺激投机性买盘

《图表新闻》亚洲债市12月资金继续外流，但流出规模大幅下降
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
路透8月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五触及逾两年新高，在周四升穿75美分关键位后升势延续，受助于投机性买盘，因天气忧虑挥之不去。
“市场上出现大量新买盘，其中很多可能是投机客的(技术性)买盘。因此，这一趋势持续一段时间是很自然的事情，”with Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose表示。
最大产棉国印度和美国德州的主要种植区近期天气干热，可能导致单产和总产量下降，他补充说。
ICE-12月期棉 收涨0.91美分，或1.20%，报每磅76.74美分，盘中交易区间为75.84-77.98美分，后者为次月合约自2014年6月底以来的最高位。
期货市场总成交量增加304口，至32,596口。数据显示，前一日未平仓合约总计增加6,717口，至246,512口。
周五公布的政府数据显示，截至8月2日当周，投机客持有的ICE美国期棉合约的净多头头寸增加至八年半最高水平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
本田汽车 跌2.7%，此前该公司称，上月末发生一辆飞度(Fit)紧凑型多用途车乘客侧安全气囊破裂事件，司机因此受轻伤。 投资者还等待英国首相特雷莎梅晚些时候的讲话，以及周五美国总统当选人特朗普的宣誓就职仪式。 东证股价指数 跌1.4%至1,509.10点，JPX-日经400指数 跌1.5%至13,516.30点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大