纽约期市：期棉触及逾两年新高，因天气忧虑持续刺激投机性买盘

路透8月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五触及逾两年新高，在周四升穿75美分关键位后升势延续，受助于投机性买盘，因天气忧虑挥之不去。

“市场上出现大量新买盘，其中很多可能是投机客的(技术性)买盘。因此，这一趋势持续一段时间是很自然的事情，”with Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose表示。

最大产棉国印度和美国德州的主要种植区近期天气干热，可能导致单产和总产量下降，他补充说。

ICE-12月期棉 收涨0.91美分，或1.20%，报每磅76.74美分，盘中交易区间为75.84-77.98美分，后者为次月合约自2014年6月底以来的最高位。

期货市场总成交量增加304口，至32,596口。数据显示，前一日未平仓合约总计增加6,717口，至246,512口。

周五公布的政府数据显示，截至8月2日当周，投机客持有的ICE美国期棉合约的净多头头寸增加至八年半最高水平。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)