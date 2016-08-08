纽约期市：期棉结束三连涨，市场等待作物生长报告

路透8月8日 - 期棉周一下跌，终结了此前的三连涨走势，因天气状况改善的预期打压价格，且美国农业部在收盘后将发布作物生长报告。

次月12月合约 上周触及两年高位，突破了关键的75美分大关，因美国和印度主要产区干旱炎热天气带动技术性反弹。

“即便不回落，市场也需要一个喘息机会，”McCleskey Cotton总经理Ron Lee称，“德克萨斯州只有零星降雨，但天气预告称周末将有一些降雨。”

中国将国储棉拍卖时间延长一个月的消息也重压中国国内期货 ，提振了国内需求。

12月期棉 收跌0.69美分，或0.90%，报每磅76.05美分，交易区间为75.55-77.1美分。

期货市场总交易量减少14,329口，至18,309口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,530口，至248,042口。

美元指数 上扬0.19%，汤森路透跟踪的19种核心商品CRB指数 上涨0.55%。

郑州商交所中国期棉 下跌1.93%，报每吨14,200元。 截至美东时间下午3点19分，中国和美国期棉价差报69.60716878美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)