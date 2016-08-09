纽约期市：期棉重挫并触发跌停限制，因天气忧虑缓解

路透8月9日 - 期棉周二骤降，创近一年来最大盘中百分比跌幅，并触发跌停限制，因对印度和美国主要棉花产区的天气的担忧缓解。

期棉收盘每磅下跌3美分，触发3美分的跌停限制。洲际交易所(ICE)在盘后发布的一份声明中称，从周三开始，最大日跌限制扩大至每磅4美分。

次月12月合约 下跌3美分，或3.94%，报每磅73.05美分，盘中交易区间为73.05-76.13美分。

12月合约的大部分跌幅最初是在亚洲交易时段录得的。

12月合约上周突破关键的75美分水平，因美国和印度的主要棉产区天气干热，支撑一波技术性反弹。

“对天气的担心目前不复存在，”英国商行Plexus Cotton的风险管理董事Peter Egli称，市场还需要一些时候恢复平衡，特别是在有巨量“未平仓头寸”的情况下，他称。

期货市场总交易量增加7,163口，至25,579口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加256口至248,298口。

郑州商交所中国棉期货 下跌0.35%，报每吨14,060元人民币，截至美东时间下午1点09分，中国和美国期棉价差报66.68068966美分。

美国农业部周一盘后公布的数据显示，上周美国棉花生长优良率为48%，低于之前一周的50%。(完)

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