纽约期市：期棉重挫并触发跌停限制，因天气忧虑缓解

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透8月9日 - 期棉周二骤降，创近一年来最大盘中百分比跌幅，并触发跌停限制，因对印度和美国主要棉花产区的天气的担忧缓解。
期棉收盘每磅下跌3美分，触发3美分的跌停限制。洲际交易所(ICE)在盘后发布的一份声明中称，从周三开始，最大日跌限制扩大至每磅4美分。
次月12月合约 下跌3美分，或3.94%，报每磅73.05美分，盘中交易区间为73.05-76.13美分。
12月合约的大部分跌幅最初是在亚洲交易时段录得的。
12月合约上周突破关键的75美分水平，因美国和印度的主要棉产区天气干热，支撑一波技术性反弹。
“对天气的担心目前不复存在，”英国商行Plexus Cotton的风险管理董事Peter Egli称，市场还需要一些时候恢复平衡，特别是在有巨量“未平仓头寸”的情况下，他称。
期货市场总交易量增加7,163口，至25,579口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加256口至248,298口。
郑州商交所中国棉期货 下跌0.35%，报每吨14,060元人民币，截至美东时间下午1点09分，中国和美国期棉价差报66.68068966美分。
美国农业部周一盘后公布的数据显示，上周美国棉花生长优良率为48%，低于之前一周的50%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64