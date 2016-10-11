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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 03:23 BJT

纽约期市：期棉下滑，因美元走强

路透10月11日 - 期棉周二下滑，受美元走强拖累，棉花市场在等待周三美国政府发布的全球农产品供需预估数据。

美元周二触及11周高位，因在过去几周美国公布了一轮普遍强劲的数据后，投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月加息的预期升温。

“美元走势对棉花市场的影响比全球农产品供需报告要大，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称，周二美元在市场中是“主要因素”。

Varner称，全球农产品供需报告可能将显示棉花产量增加了约100万包。

“唯一的问题是是否全球消费量也增加相同数量。”

ICE-12月期棉 收低0.22美分，或0.33%，报每磅67.14美分，盘中交易区间为67.02-68.04美分。

美元指数 升0.77%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.63%。

期货市场总成交量减少2,535口，至17,050口。数据显示，上日未平仓合约减少3,025口，至243,791口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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