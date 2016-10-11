纽约期市：期棉下滑，因美元走强

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月11日 - 期棉周二下滑，受美元走强拖累，棉花市场在等待周三美国政府发布的全球农产品供需预估数据。
美元周二触及11周高位，因在过去几周美国公布了一轮普遍强劲的数据后，投资人对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月加息的预期升温。
“美元走势对棉花市场的影响比全球农产品供需报告要大，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称，周二美元在市场中是“主要因素”。
Varner称，全球农产品供需报告可能将显示棉花产量增加了约100万包。
“唯一的问题是是否全球消费量也增加相同数量。”
ICE-12月期棉 收低0.22美分，或0.33%，报每磅67.14美分，盘中交易区间为67.02-68.04美分。
美元指数 升0.77%，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.63%。
期货市场总成交量减少2,535口，至17,050口。数据显示，上日未平仓合约减少3,025口，至243,791口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。