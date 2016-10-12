版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 13日 星期四 04:01 BJT

纽约期市：期棉跳涨3%，因美国农业部供需报告利多

路透10月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三急升近3%，录得三周来最大单日涨幅，因美国政府公布的全球农业供需报告利多，令棉花市场意外。

美国农业部将美国棉花产量预估下调至1,603万包，9月预估为1,614万包。这导致2016/17作物年度末结转库存预估降至430万包，低于9月时的490万包。

“实际上，市场只是对总体数据作出反应，投资者认为，他们押错了方向，随开始买入，”英国贸易行Plexus Cotton的风险管理部门主管Peter Egli表示。

报告一经公布，ICE-12月期棉 攀升至10月5日以来最高69.79美分。

“尽管全球需求预估低于9月，但仍高于分析师预期，因此，数据总体利多，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot表示。

12月期棉 收涨1.83美分，或2.73%，报每磅68.97美分，盘中交易区间为66.76-69.79美分。

期货市场总成交量增加25,271口，至42,497口。数据显示，前一日未平仓合约减少1,227口，至242,564口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐