纽约期市：期棉跳涨3%，因美国农业部供需报告利多

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三急升近3%，录得三周来最大单日涨幅，因美国政府公布的全球农业供需报告利多，令棉花市场意外。
美国农业部将美国棉花产量预估下调至1,603万包，9月预估为1,614万包。这导致2016/17作物年度末结转库存预估降至430万包，低于9月时的490万包。
“实际上，市场只是对总体数据作出反应，投资者认为，他们押错了方向，随开始买入，”英国贸易行Plexus Cotton的风险管理部门主管Peter Egli表示。
报告一经公布，ICE-12月期棉 攀升至10月5日以来最高69.79美分。
“尽管全球需求预估低于9月，但仍高于分析师预期，因此，数据总体利多，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot表示。
12月期棉 收涨1.83美分，或2.73%，报每磅68.97美分，盘中交易区间为66.76-69.79美分。
期货市场总成交量增加25,271口，至42,497口。数据显示，前一日未平仓合约减少1,227口，至242,564口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。