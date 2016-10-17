纽约期市：期棉升至逾三周高位，因谷物市场上涨和美元下挫

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透10月17日 - 期棉周一连续第四日上涨，触及逾三周高位，受助于美元走疲和谷物市场上涨。
棉花跟随小麦和大豆等谷物市场上扬走势，Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。
“棉花的动能良好，看似可能试探在72美分的缺口，”Varner称。
市场等待美国农业部周一稍晚发布的作物生长报告数据。
12月期棉合约 收高0.62美分，或0.88%，报每磅71.19美分，交易区间为69.85-71.26美分，后者为9月23日以来最高。
美元指数 下跌0.16%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>