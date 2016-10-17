纽约期市：期棉升至逾三周高位，因谷物市场上涨和美元下挫

路透10月17日 - 期棉周一连续第四日上涨，触及逾三周高位，受助于美元走疲和谷物市场上涨。

棉花跟随小麦和大豆等谷物市场上扬走势，Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

“棉花的动能良好，看似可能试探在72美分的缺口，”Varner称。

市场等待美国农业部周一稍晚发布的作物生长报告数据。

12月期棉合约 收高0.62美分，或0.88%，报每磅71.19美分，交易区间为69.85-71.26美分，后者为9月23日以来最高。

美元指数 下跌0.16%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)