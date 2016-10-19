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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 05:27 BJT

纽约期市：期棉走低，因收割压力和获利了结

路透10月19日 - 期棉周三小跌，连跌第二日，因收割压力和获利了结，期棉市场徘徊在超买区域附近。

近月ICE-12月期棉 周二触及逾三周高位71.70美分，后回落收跌，结束了四日连涨。

“我认为此轮上行有些不稳定，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。

“我认为，棉花市场不会跌至60美分区域的低端或更低，但在一段时间内很可能会陷于67-68美分到72美分的区间内。 ”

ICE-12月期棉 收跌0.05美分，或0.07%，报每磅71.1美分，盘中交易区间为70.22-71.27美分。

期货市场总成交量减少4,125口，至23,114口。数据显示，前一日未平仓合约增加6,685口，总计为252,761口。

美元指数 上扬0.02%。

美国农业部周四将公布周度出口销售报告。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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