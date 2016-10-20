纽约期市：期棉下跌2%，因美国丰产压力和美元走强

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月20日 - 期棉周四下跌近2%，受美国丰产压力和美元走强拖累。盘中稍早触及约一个月来最高水平。
近月12月合约 触及每磅71.79美分的盘中高位，后收于69.80美分，为一周来最低水平。
“天气非常好，将会收获很多棉花，所以在周末前有一些收割前的对冲卖盘，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。
出口销售报告显示，截至10月13日当周，净销售陆地棉34.02万包棉花，较前一周高50%，但出口为12.4万包，较前一周下降16%。
12月期棉合约 收跌1.3美分，或1.83%，报每磅69.8美分，为10月5日以来最大单日百分比跌幅，交易区间在10月13日以来最低的68.95美分和9月23日以来最高的71.79美分之间。
期货市场总成交量增加11,801口，至34,927口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加4,179口，至256,940口。
美元指数 上涨0.40%，跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.04%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。