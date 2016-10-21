纽约期市：期棉下跌1%，本周录得10月最大周线跌幅

路透10月21日 - 期棉周五下跌约1%，为连续第四日收跌，受累于美元走强和美国丰产压力。

12月期棉 周五触及每磅68.61美分的低位，为10月13日以来最低，本周下跌逾2%，为录得10月以来最大周度跌幅。

“我认为美元上涨是今日价格下跌的主要原因，”MCM Inc经纪商Jobe Moss称。

美国主要棉花产区的天气极好，投机客在达到价位目标后出清头寸给市场以重压，Capstone Merchant Services销售总监标售。

美元兑一篮子货币周五升至2月初以来最高，受助于对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期增强和欧元跌至七个月低位。

12月期棉 收跌0.73美分，或1.05%，报每磅69.07美分，交易区间为68.61-69.91美分，前者为10月13日以来最低。

美元指数 最高升至2月3日以来最高的98.813。

期货市场总成交量下跌11,789口，至23,466口，前一交易日未平仓合约增加1,188口，至258,128口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)