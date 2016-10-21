纽约期市：期棉下跌1%，本周录得10月最大周线跌幅

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月21日 - 期棉周五下跌约1%，为连续第四日收跌，受累于美元走强和美国丰产压力。
12月期棉 周五触及每磅68.61美分的低位，为10月13日以来最低，本周下跌逾2%，为录得10月以来最大周度跌幅。
“我认为美元上涨是今日价格下跌的主要原因，”MCM Inc经纪商Jobe Moss称。
美国主要棉花产区的天气极好，投机客在达到价位目标后出清头寸给市场以重压，Capstone Merchant Services销售总监标售。
美元兑一篮子货币周五升至2月初以来最高，受助于对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期增强和欧元跌至七个月低位。
12月期棉 收跌0.73美分，或1.05%，报每磅69.07美分，交易区间为68.61-69.91美分，前者为10月13日以来最低。
美元指数 最高升至2月3日以来最高的98.813。
期货市场总成交量下跌11,789口，至23,466口，前一交易日未平仓合约增加1,188口，至258,128口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。