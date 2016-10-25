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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 03:51 BJT

纽约期市：期棉跌至近两周低位，因收割天气良好

路透10月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连续第六日下跌，触及约两周最低水平，因美国棉花产区极佳的收割天气拖低价格。

“收割天气极好...，德克萨斯州的天气状况非常理想，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

美国农业部周一收盘后发布的作物生长报告显示，48%的美国棉花评级为优良，略高于一周前的47%。

“市场受困于收割压力和对出口需求疲弱的担忧，因印度和巴基斯坦天气状况改善可能带来更佳收成，”Financial Services分析师Stephen Platt称。

12月期棉合约 收跌0.28美分，或0.41%，报每磅68.49美分，交易区间为68.08美分和69.14美分，此者为10月12日以来最低。

期货市场总成交量增加5,294口，至22,533口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,573口，至260,404口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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