纽约期市：期棉结束六日跌势收涨，受助于投机性买盘和美元走软

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月26日 - 期棉周三上扬，结束六日连跌，因投机性买盘和美元走软，未受美国棉花种植区收割进展顺利影响。
“看起来，有些人希望大举买入期棉合约，并付诸行动，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot表示。
美元走软扶助支撑期棉市场，但并非推动价格的主要因素，Crivorot说。
近月ICE-12月期棉 跳涨1.12%，录得近两周来最大日内百分比涨幅。
市场静待美国农业部周四公布上周出口销售数据。
ICE-12月期棉 收涨0.77美分，或1.12%，为10月14日以来最大日内百分比涨幅，报每磅69.26美分，盘中交易区间为68.22-69.88美分。
美元指数 下跌0.10%。
期货市场总成交量增加3,350口，至26,026口。数据显示，前一日未平仓合约增加99口，至260,503口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。