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市场报道 | 2016年 10月 27日 星期四 03:43 BJT

纽约期市：期棉结束六日跌势收涨，受助于投机性买盘和美元走软

路透10月26日 - 期棉周三上扬，结束六日连跌，因投机性买盘和美元走软，未受美国棉花种植区收割进展顺利影响。

“看起来，有些人希望大举买入期棉合约，并付诸行动，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot表示。

美元走软扶助支撑期棉市场，但并非推动价格的主要因素，Crivorot说。

近月ICE-12月期棉 跳涨1.12%，录得近两周来最大日内百分比涨幅。

市场静待美国农业部周四公布上周出口销售数据。

ICE-12月期棉 收涨0.77美分，或1.12%，为10月14日以来最大日内百分比涨幅，报每磅69.26美分，盘中交易区间为68.22-69.88美分。

美元指数 下跌0.10%。

期货市场总成交量增加3,350口，至26,026口。数据显示，前一日未平仓合约增加99口，至260,503口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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