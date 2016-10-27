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市场报道 | 2016年 10月 28日 星期五 04:08 BJT

纽约期市：期棉升至一周高位，受助于投机性买盘和需求稳健

路透10月27日 - 期棉周四上涨至一周最高水准，受投机性买盘和需求稳健带动。

市场也在消化周度出口销售报告。美国政府公布，最近一周出口销售陆地棉12.93万出口包，较之前一周减少62%。

Capstone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert称，尽管出口销售报告平平，但需求仍不错，各地，特别是来自亚洲国家的询价活跃。

近月ICE-12月期棉 收高0.5美分，或0.72%，报每磅69.76美分，盘中交易区间为68.78-70美分，后者为10月20日来最高。

期货市场总成交量减少6,556口，至19,883口。数据显示，前一日未平仓合约增加239口，至260,742口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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