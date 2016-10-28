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市场报道 | 2016年 10月 29日 星期六 03:51 BJT

纽约期市：期棉上扬，因预期美国产量下降和美元走软

路透10月28日 - 期棉周五连涨第三日，因预期美国今年棉花产量下降，美元走软也提供支撑。

“去年直到圣诞节棉花收割才结束。现在，我们预计今年的收割会提前完成，”棉花经纪公司Keith Brown and Co的主管Keith Brown说。

ICE-12月期棉合约 本周下跌2.5%。

市场可能会出现更多技术性买盘，Brown说，价格需要升穿关键的72美分水平，下周才能有更大幅度的攀升。

ICE-12月期棉合约 收涨1.06美分，或1.52%，为10月14日以来最大日内百分比涨幅，报每磅70.82美分，盘中交易区间为69.25-71.09美分，后者为10月20日以来最高。

美元指数 跌0.50%。汤森路透核心商品CRB指数 跌0.44%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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