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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 04:28 BJT

纽约期市：期棉触及一周低位，因投机客出脱头寸

路透11月1日 - 期棉价格周二下跌，触及一周最低，因美国收割条件良好，促使投机客出脱头寸。

周一，洲际交易所期棉急跌近2美分，录得七周来最大单日百分比跌幅，因指数基金将多头头寸从近月合约展期至远月合约，另外，美元走强进一步打压期棉市场。

“投机客在某一时段采取了行动，他们持有大量多头头寸...没有许多买家入场，”Eastern Trading主席兼合伙人Jordan Lea称。

12月合约 收跌0.66美分，或0.96%，报每磅68.2美分。交易区间为68.1美分和68.92美分，前者为10月25日以来最低。

期货市场总交易量减少798口，至30,836口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,318口，至260,741口。(完)

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(编译 刘静；审校)

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