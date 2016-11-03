版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 4日 星期五 04:16 BJT

纽约期市：期棉触及逾三周低位，因投机客出脱头寸

路透11月3日 - 期棉周四下跌，盘中触及逾三周低位，因在指数基金继续展期之际，投机客出脱头寸。

棉花市场也在消化美国农业部的周度出口销售数据。报告显示，截至10月27日当周，净出口销售高地棉16.04万包，较前周增加24%，但较前四周的均值下跌25%。

“过去几日，未平仓合约减少，12月合约有巨量卖盘，”Capstone Merchant Services销售董事Jim Lambert称。

他称，出口销售报告“既不完全负面，也不非常利好”。

根据Lambert，因收割天气较理想，美国作物收割进展良好，这也给价格带来压力。

12月期棉合约 收跌0.53美分，或0.77%，报每磅68.07美分。交易区间为10月12日以来最低的67.82美分和69.19美分。

期货市场总成交量增加4,676口，至31,730口。数据显示，前一交易日未平仓合约数量减少1,716口，至255,546口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐