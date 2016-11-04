纽约期市：期棉收高，因德州天气忧虑和美元下跌

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月4日 - 期棉周五上涨，因担心不利天气可能影响美国正在进行的收割，美元下跌也支撑棉花价格，交易员等待美国大选结果。
“德克萨斯州平原有一些降雨，可能还有一些冰雹，所以该地区的棉花可能会遭受一定的损失，”棉花交易商Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。他补充道，“但整体上，我们在等待下周二的美国大选结果。”
12月期棉合约 本周下跌约3.23%，为截至8月19日当周以来的最大跌幅。
该合约 今日收高0.46美分，或0.68%，报每磅68.53美分。交易区间为10月12日以来最低的67.70美分至69.04美分。
美元 下跌0.09%，汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.48%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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