纽约期市：期棉收高，因德州天气忧虑和美元下跌

路透11月4日 - 期棉周五上涨，因担心不利天气可能影响美国正在进行的收割，美元下跌也支撑棉花价格，交易员等待美国大选结果。

“德克萨斯州平原有一些降雨，可能还有一些冰雹，所以该地区的棉花可能会遭受一定的损失，”棉花交易商Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。他补充道，“但整体上，我们在等待下周二的美国大选结果。”

12月期棉合约 本周下跌约3.23%，为截至8月19日当周以来的最大跌幅。

该合约 今日收高0.46美分，或0.68%，报每磅68.53美分。交易区间为10月12日以来最低的67.70美分至69.04美分。

美元 下跌0.09%，汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.48%。(完)

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