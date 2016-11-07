纽约期市：期棉小幅收低，因基金卖盘及美元走强

路透11月7日 - 期棉周一小幅下滑，因指数基金卖盘及美元走强。

“全日都有许多看来是基金的卖盘，从12月展期至3月以及基金结清多头仓位，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。

“整体而言，价格变动基本上是受商品市场升势以及棉花市场当前状况左右。”

在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。 受该消息刺激，美元周一大涨。

12月期棉合约 收低0.08美分，或0.12%，报每磅68.45美分。交易区间为68.06美分至69.47美分。

美元 上扬0.69%，汤森路透核心商品CRB指数 上涨0.54%。(完)

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