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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 04:48 BJT

纽约期市：期棉走高，美国农业部明日发布月度供需报告

路透11月8日 - 期棉周二上涨，交易员等待月度供需报告，价格得到商业买盘支撑，因在美国大选结果出炉前商品市场普遍走高。

Keith Brown and Co负责人Keith Brown称，美国农业部将于周三发布月度供需报告，可能小幅下调棉花产量预估，或维持不变。

“大部分市场今日走高，这是连带上升走势，”Brown称。

12月期棉 收高0.3美分，或0.44%，报每磅68.75美分，交易区间为68.19美分和10月31日以来最高的70.11美分。

美国农业部在周一收盘后发布的作物生长报告中称，截至11月6日当周，56%的美国棉花完成收割，前周为46%。

汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 上涨0.03%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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