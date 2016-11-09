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市场报道 | 2016年 11月 10日 星期四 04:45 BJT

纽约期市：期棉收低，此前美国农业部上调库存预估

路透11月9日 - 期棉周三下滑，此前美国政府上调2016-17作物年度全球和美国产量和库存预估。

“考虑到今年迄今产量以及质量非常高，450万包的美国结转库存预估显示市场状况不紧张。”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose称。

“所以目前，投资人认为库存相对充裕，尽管需求也非常好。”

美国农业部周三在全球农产品供需报告中预计，截至明年7月的全球和美国库存将高于之前预估，因产量上升的前景。

美国农业部还将全球产量预估上调至1.033亿包(每包480磅)，主要受印度产量增加带动，并小幅下调了全球需求预估。

3月期棉 收低0.48美分，或0.69%，报每磅68.86美分，交易区间为68.41-69.83美分。

美元指数 上扬0.61%，汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 上涨0.24%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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