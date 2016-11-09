纽约期市：期棉收低，此前美国农业部上调库存预估

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月9日 - 期棉周三下滑，此前美国政府上调2016-17作物年度全球和美国产量和库存预估。
“考虑到今年迄今产量以及质量非常高，450万包的美国结转库存预估显示市场状况不紧张。”Risk Analytics独立棉花交易员兼顾问Louis Rose称。
“所以目前，投资人认为库存相对充裕，尽管需求也非常好。”
美国农业部周三在全球农产品供需报告中预计，截至明年7月的全球和美国库存将高于之前预估，因产量上升的前景。
美国农业部还将全球产量预估上调至1.033亿包(每包480磅)，主要受印度产量增加带动，并小幅下调了全球需求预估。
3月期棉 收低0.48美分，或0.69%，报每磅68.86美分，交易区间为68.41-69.83美分。
美元指数 上扬0.61%，汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 上涨0.24%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。