纽约期市：期棉收低，因期权到期盘中触及七周高位

路透11月11日 - 期棉周五收跌逾1%，受压于美元上涨，稍早棉价触及逾七周高位，因12月期权周五到期激发了买盘。

“买盘过去后，出现了这种气穴现象，不再有买盘，市场就向下寻找下一个买入水平，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。

Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称，棉花市场经历了大逆转，回到了过去10个交易日的交易区间。

3月棉花合约 收跌0.8美分，或1.15%，报每磅69.03美分，交易区间为68.84美分和9月22日以来最高的72.08美分。

美元指数 升0.29%，周五美元兑一篮子主要货币升至九个月最高水平。

汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 下跌1.39%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)