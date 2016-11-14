版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 05:06 BJT

纽约期市：期棉上涨，因担心中国作物受损

路透11月14日 - 期棉价格周一走高，在相对窄幅区间内交易，有关中国产量预估下调传闻带来的涨幅受到美元走强限制。

“两股力量相互抵销，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。

据报导，中国正在评估棉花产量预估，因天气可能使作物受损。

美元兑一篮子主要货币周一升至11个月高位，与美债收益率上扬走势一致，因交易员押注，特朗普政府的财政和贸易政策可能提高通胀。

3月期棉合约 收高0.28美分，或0.41%，报每磅69.31美分，交易区间为68.55-69.6美分。

期货市场总成交量减少57,746口，至35,812口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少5,021口，至245,704口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐