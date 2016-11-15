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市场报道 | 2016年 11月 16日 星期三 05:24 BJT

纽约期市：期棉升1.5%，因中国作物忧虑激发买盘

路透11月15日 - 期棉周二连续第二个交易日上涨，攀升逾1.5%，有关糟糕天气导致中国棉花作物受损的担忧激发了中国的买盘。

“市场从早盘中国的买盘获得支撑，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至11月8日当周，投机客将棉花净多头头寸减少1,235口，至75,699口。

根据法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot，除了中国产量忧虑，市场还担心美国收割延误。

美国农业部在周一市场收盘后发布的作物生长报告显示，61%的美国棉花完成了收割，前周为59%，低于69%的五年均值。

3月期棉 收高1.17美分，或1.69%，报每磅70.48美分，交易区间为69.41-70.52美分。

汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 上涨1.57%。

郑州商交所中国期棉 上涨0.88%，报每吨15,550元人民币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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