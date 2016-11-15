纽约期市：期棉升1.5%，因中国作物忧虑激发买盘

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月15日 - 期棉周二连续第二个交易日上涨，攀升逾1.5%，有关糟糕天气导致中国棉花作物受损的担忧激发了中国的买盘。
“市场从早盘中国的买盘获得支撑，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至11月8日当周，投机客将棉花净多头头寸减少1,235口，至75,699口。
根据法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot，除了中国产量忧虑，市场还担心美国收割延误。
美国农业部在周一市场收盘后发布的作物生长报告显示，61%的美国棉花完成了收割，前周为59%，低于69%的五年均值。
3月期棉 收高1.17美分，或1.69%，报每磅70.48美分，交易区间为69.41-70.52美分。
汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 上涨1.57%。
郑州商交所中国期棉 上涨0.88%，报每吨15,550元人民币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。