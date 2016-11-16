纽约期市：期棉跳升2%，因印度供应吃紧和中国供应忧虑

路透11月16日 - 期棉周三跳升近2%，为逾一个月来的最大单日百分比升幅，因印度供应吃紧，及担心中国棉花因不利天气受损。

“印度农村地区缺少现金流动，使得棉花供应吃紧，印度是主要的棉花出口国，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

“上行走势可能会持续，因洲际交易所认证库存短缺。”

印度总理莫迪上周宣布，为防止偷税、腐败和造假，大额纸币退出流通。

这一突然举动给印度人民的日常生活带来重大干扰，特别是对那些以现金交易为主的穷人。

3月期棉 收高1.21美分，或1.72%，为10月12日以来的最大单日百分比升幅，报71.69美分，交易区间为为70.12-71.78美分。

截至2016年11月15日，注册棉花库存CERT-COT-STX总量47,559包，与前一交易日持平。

郑州商品交易所中国棉花期货 上涨2.13%，报16,060元人民币。

市场等待将于周四发布的美国农业部出口销售报告。(完)

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