纽约期市：期棉跳升2%，因印度供应吃紧和中国供应忧虑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月16日 - 期棉周三跳升近2%，为逾一个月来的最大单日百分比升幅，因印度供应吃紧，及担心中国棉花因不利天气受损。
“印度农村地区缺少现金流动，使得棉花供应吃紧，印度是主要的棉花出口国，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。
“上行走势可能会持续，因洲际交易所认证库存短缺。”
印度总理莫迪上周宣布，为防止偷税、腐败和造假，大额纸币退出流通。
这一突然举动给印度人民的日常生活带来重大干扰，特别是对那些以现金交易为主的穷人。
3月期棉 收高1.21美分，或1.72%，为10月12日以来的最大单日百分比升幅，报71.69美分，交易区间为为70.12-71.78美分。
截至2016年11月15日，注册棉花库存CERT-COT-STX总量47,559包，与前一交易日持平。
郑州商品交易所中国棉花期货 上涨2.13%，报16,060元人民币。
市场等待将于周四发布的美国农业部出口销售报告。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。