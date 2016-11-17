纽约期市：期棉触及三个月高位，受空头回补提振

路透11月17日 - 期棉周四上涨1%，触及逾三个月高位，受助于12月合约下周首个交割通知日前出现的空头回补。

3月合约 连续第四日上涨，盘中触及8月12日以来最高的每磅72.75美分。

“市场在12月合约下周三首个交割通知日到来前应该有空头回补，”Eastern Trading主席和联合所有者Jordan Lea称。

美国政府数据显示，截至11月10日当周，出口销售高地棉21.44万包，比前周高27%。

考虑到美国棉花行业峰会周的以往销售量，这一销售数据令人失望，Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

3月合约 收高0.85美分，或1.19%，报每磅72.54美分，交易区间为69.83-72.75美分。

期货市场总成交量增加7,233口，至53,485口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加6,736口，至245,932口。(完)

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