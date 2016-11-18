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市场报道 | 2016年 11月 19日 星期六 05:33 BJT

纽约期市：期棉因获利回吐下跌，录得10月中以来最佳周度表现

路透11月18日 - 期棉周五因获利回吐下跌，终结了四连涨走势，前一日在美元走强带动下触及逾三个月最高水平。

3月期棉合约 录得五周以来的最佳周度表现，本周上涨4.8%。

Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称，投机商对周五增加仓位感到谨慎，下周因美国感恩节假日交易日将减少，且下周为12月合约首个交割通知日。

期棉周四触及8月12日以来最高的每磅72.75美分。

3月期棉 收跌0.22美分，或0.30%，报每磅72.32美分。交易区间为71.59-72.6美分。

期货市场总成交量减少21,431口，至33,050口。数据显示，前一交易日未平仓合约数量增加4,179口，至250,111口。

美元指数 升0.38%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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