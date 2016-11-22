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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 05:24 BJT

纽约期市：期棉连续第二日持平，聚焦12月合约第一个通知日

路透11月22日 - 期棉周二连续第二日基本持平，明日为12月合约的第一个通知日，美元持稳。

在周三的第一个通知日到来前，市场买入12月合约，卖出3月合约，MCM Inc经纪商Jobe Moss称。

“一旦通知日过去，我们就能发现棉花的真正价值，我们可能预计3月合约难于守住这一水平。”

美国农业部周一收盘后发布的作物生长报告显示，截至11月20日当周，67%的美国棉花完成了收割，高于前周的61%。

3月合约 连续第三日收跌，下跌0.05美分，或0.07%，报每磅72.24美分，交易区间为71.33-72.5美分。

期货市场总成交量减少3,424口，至29,383口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加675口，至251,513口。

美元指数 下跌0.02%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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