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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 05:04 BJT

纽约期市：期棉在感恩节假期前下跌，因美元走强

路透11月23日 - 期棉周三触及近一周最低，在周四感恩节假日前交投谨慎，因美元走强。

“今日市场波动不大，假日前的交易非常平静，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

棉花市场在等待周五发布的美国农业部周度出口销售报告。

周五，棉花市场将于1300GMT(美东时间上午8点)开始交易，提前至1800GMT(美东时间下午1点)停止交易。

3月合约 收跌0.6美分，或0.83%，报每磅71.64美分，交易区间为70.63-72.32美分。

期货市场总成交量减少10,669口，至21,162口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加280口，至251,793口。

美元指数 上涨0.64%。汤森路透跟踪19种核心商品CoreCommodity CRB指数 上涨0.07%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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