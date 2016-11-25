纽约期市：期棉跌至一周最低，假日期间交投清淡

路透11月25日 - 期棉周五跌至一周来最低水平，交投清淡，在昨日美国感恩节后今日市场缩短交易时间。

本周，3月期棉合约 下跌约1.5%，录得截至11月4日当周以来最大的周度跌幅。棉花市场周五提前至1800GMT收市。

“我认为与上周相比，现在没有多少买盘，当时加工厂试图锁定12月棉花价格，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。

棉花市场还消化了美国农业部的出口销售报告，报告显示，上周销售2016/17高地棉25.48万包，较前周高19%，也较四周均值高52%。

3月期棉合约 收跌0.39美分，或0.54%，报每磅71.25美分，交易区间为70.4美分至71.48美分，前者为11月17日以来最低。

期货市场总成交量减少9,249口，至11,916口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加251口，至252,998口。

国家发改委周四确认，中国将从明年3月起开始销售国储棉。(完)

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