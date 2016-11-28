纽约期市：期棉上涨1%，受中国作物受损忧虑带动

路透11月28日 - 期棉周一攀升1%，为六日来首次上涨，受助于中国作物受损担忧激发的买盘，以及美元走弱。

“中国东部省份持续的阵雨和降雨，据报将可能损害本季的产量前景，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

对中国是否能交付在3月初开始拍卖的棉花的担忧升温，Capstone Merchant Services销售主管Jim Lambert称。

根据中国发改委，中国将从2017年3月6日开始出售国储棉，每日拍卖3万吨，直到8月底结束。

3月期棉 收高0.77美分，或1.08%，报每磅72.02美分，盘中交易区间为70.76-72.3美分。

期货市场总成交量增加3,261口，至15,180口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加668口，至253,666口。

郑州交易所中国期棉 上涨1.84%，至每吨16,080元人民币。

美元指数 下跌0.22%。(完)

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