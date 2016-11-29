纽约期市：期棉下跌1%，因需求不振

路透11月29日 - 期棉周二下跌1%，录得逾两周来最大的单日百分比跌幅，受压于对美国棉花的需求疲弱。

“聚酯价格为棉花价格的约一半，印度棉花供应越来越多，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner称。

美国农业部周一发布的作物生长报告显示，截至11月27日当周，77%的美国棉花完成了收割，高于前周的67%。

“昨天的美国商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，上周投机客手中的净多头头寸增幅创纪录，这可能减少了市场上的一些买盘，”Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。

根据CFTC数据，截至11月22日当周，投机客将棉花净多头头寸增加23,782口，至100,648口，为2006年公开此数据以来的最高水平。

3月期棉合约 收跌0.72美分，或1.00%，报每磅71.3美分，为11月11日以来的最大单日百分比跌幅。该合约的交易区间为70.87- 72.1美分。

期货市场总成交量增加974口，至16,202口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,807口，至255,473口。(完)

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