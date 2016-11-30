纽约期市：油价大涨推高期棉，本月连涨第三月

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月30日 - 期棉周三小涨，受助于油价急升，本月累积上扬逾3%，连涨第三个月。
“今日涨势可能是受宏观因素，尤其是油价急升推动，受运输因素影响，期棉与油价的联动更紧密，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
油价周三大涨逾10%，至50美元之上，为一个月来最高，因石油输出国组织(OPEC)自2008年以来首次达成减产协议。
市场静待周四美国农业部公布周度出口销售报告。
ICE-3月期棉 收涨0.28美分，或0.39%，报每磅71.58美分，盘中交易区间为70.6-71.7美分。
期货市场总成交量增加1,111口，至17,375口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加10口，至255,483口。
汤森路透核心商品CRB指数 急升2.90%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 刘静)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。