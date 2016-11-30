纽约期市：油价大涨推高期棉，本月连涨第三月

路透11月30日 - 期棉周三小涨，受助于油价急升，本月累积上扬逾3%，连涨第三个月。

“今日涨势可能是受宏观因素，尤其是油价急升推动，受运输因素影响，期棉与油价的联动更紧密，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。

油价周三大涨逾10%，至50美元之上，为一个月来最高，因石油输出国组织(OPEC)自2008年以来首次达成减产协议。

市场静待周四美国农业部公布周度出口销售报告。

ICE-3月期棉 收涨0.28美分，或0.39%，报每磅71.58美分，盘中交易区间为70.6-71.7美分。

期货市场总成交量增加1,111口，至17,375口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加10口，至255,483口。

汤森路透核心商品CRB指数 急升2.90%。(完)

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