纽约期市：期棉触及两周低位后转升，本周下跌

路透12月2日 - 期棉周五在交投清淡中微升，因美元走弱。盘中稍早曾跌至两周低位。

本周，期棉下跌约0.3%，为连续第二周下跌。

“我认为今日稍早下跌仅仅是因昨日卖盘的跟进，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

3月期棉盘中低见70.05美分，为11月17日以来的低位。

交投清淡，在这样的情况下，市场可能缺乏方向，Eastern Trading董事长和联合创始人Jordan Lea称。

ICE-3月合约 收高0.14美分，或0.20%，报每磅71.04美分，交易区间为70.05-71.85美分。

期货市场总成交量减少1,746口，至20,523口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,110口，至255,435口。

美元指数 下跌0.30%。(完)

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