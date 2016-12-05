纽约期市：期棉基本持平，交投淡静

路透12月5日 - 期棉周一基本持平，交投淡静，本周稍后美国农业部将公布月度供需报告。

“从上周末的市场表现来看，可能是因投机性多头结清头寸。本周，在美国周度出口销售数据，和月度供需报告公布前，投机客进一步买盘可能非常少，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。

美国农业部全球农产品供需报告将在周五公布，与此同时，美国周度出口销售报告也将在周四公布。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至11月29日当周，投机客所持棉花净空头头寸增加744口，至101,392口，创2006年该数据公开发布以来的纪录新高。

ICE-3月期棉 收跌0.03美分，或0.04%，报每磅71.01美分，盘中交易区间70.8-71.75美分。

期货市场总成交量减少6,669口，至13,975口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少2,895口，总计为252,540口。(完)

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