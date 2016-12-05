纽约期市：期棉基本持平，交投淡静

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月5日 - 期棉周一基本持平，交投淡静，本周稍后美国农业部将公布月度供需报告。
“从上周末的市场表现来看，可能是因投机性多头结清头寸。本周，在美国周度出口销售数据，和月度供需报告公布前，投机客进一步买盘可能非常少，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
美国农业部全球农产品供需报告将在周五公布，与此同时，美国周度出口销售报告也将在周四公布。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至11月29日当周，投机客所持棉花净空头头寸增加744口，至101,392口，创2006年该数据公开发布以来的纪录新高。
ICE-3月期棉 收跌0.03美分，或0.04%，报每磅71.01美分，盘中交易区间70.8-71.75美分。
期货市场总成交量减少6,669口，至13,975口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少2,895口，总计为252,540口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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