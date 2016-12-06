纽约期市：期棉价格上涨，因棉纺厂买入

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月6日 - 期棉周二走高，录得约一周来的最大单日百分比升幅，因棉纺厂买入，但涨幅因美元走高而受限。
“因棉纺厂锁定价格，市场得到很多支撑，”英国商行Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。
3月合约 收高0.32美分，或0.45%，报每磅71.33美分，录得11月28日以来最大单日百分比升幅。交易区间为70.85美分至71.69美分。
期货市场总成交量减少3,511口，至11,561口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,566口，至250,974口。
美元指数 上涨0.39%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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