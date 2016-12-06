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市场报道 | 2016年 12月 7日 星期三 05:00 BJT

纽约期市：期棉价格上涨，因棉纺厂买入

路透12月6日 - 期棉周二走高，录得约一周来的最大单日百分比升幅，因棉纺厂买入，但涨幅因美元走高而受限。

“因棉纺厂锁定价格，市场得到很多支撑，”英国商行Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。

3月合约 收高0.32美分，或0.45%，报每磅71.33美分，录得11月28日以来最大单日百分比升幅。交易区间为70.85美分至71.69美分。

期货市场总成交量减少3,511口，至11,561口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,566口，至250,974口。

美元指数 上涨0.39%。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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