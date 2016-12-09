纽约期市：ICE期棉下挫1%，因美国农业部上调产量和库存预估

路透12月9日 - 期棉周五下挫约1%至一周低位，此前美国农业部上调2016/17作物年度结转库存和产量预估，且美元走强。

美国农业部发布供需报告后，3月棉花期货 触及12月2日来最低的70.30美分。

3月期棉本周跌0.3%，为连续第三周下滑。

“我认为供需报告不算利空，但对市场也不算友好，”棉花经纪公司Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。

“他们上调了美国产量和出口预估，但下调了国内需求预估，所以年底库存增加，这对市场有些负面，”Brown还表示。

洲际交易所(ICE)3月期棉合约 收低0.62美分，或0.87%，报每磅70.8美分。交易区间为70.3美分至71.81美分，前者为12月2日来最低。

期货市场总成交量增加50口，至20,941口。数据显示，前一交易日未平仓合约上升398口，至250,683口。

美元指数上涨0.53%。(完)

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