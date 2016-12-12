纽约期市：ICE期棉跳升逾1%，受美元下滑支撑

路透12月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一攀升逾1%，创近一个月最大单日百分比升幅，受美元走软支撑。

“另一个扶助支撑价格上涨的因素是净基金多头仍非常多，且还在增加，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot表示。

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，在截至12月6日该周，投机商增加棉花合约多头仓位至纪录新高，净多头仓位增加了1,623口，至10.3015万口。

3月期棉合约 收高0.89美分，或1.26%，报每磅71.69美分，今日百分比涨幅为11月16日来最大。盘中交易区间为70.65美分至71.78美分。

期货市场总成交量增加143口，至21,141口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少851口，至249,832口。

美元指数 下滑0.58%。汤森路透跟踪19种核心商品CoreCommodity CRB指数 上涨0.71%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)