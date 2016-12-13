纽约期市：空头回补将期棉推至三周高位

路透12月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二连续第二日收高，盘中触及三周高位，因空头回补。

“商行有一些空头回补，前夜还可能达成了一些新交易，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。

但Rose称，涨势可能短暂，因缺乏市场基本面的支撑。

3月期棉合约 收高0.35美分，或0.49%，报每磅72.04美分。交易区间为71.19-72.43美分，后者为11月22日以来最高。

期货市场总交易量增加3,796口，至24,978口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,078口，至250,910口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)