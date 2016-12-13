纽约期市：空头回补将期棉推至三周高位

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二连续第二日收高，盘中触及三周高位，因空头回补。
“商行有一些空头回补，前夜还可能达成了一些新交易，”Risk Analytics独立棉花交易员和顾问Louis Rose称。
但Rose称，涨势可能短暂，因缺乏市场基本面的支撑。
3月期棉合约 收高0.35美分，或0.49%，报每磅72.04美分。交易区间为71.19-72.43美分，后者为11月22日以来最高。
期货市场总交易量增加3,796口，至24,978口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加1,078口，至250,910口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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