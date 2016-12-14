版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 15日 星期四 05:37 BJT

纽约期市：期棉下跌，因美联储升息后美元走强

路透12月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，因美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)进行今年以来首次升息后上涨。期棉前一交易日触及三周高位。

“(棉花)价格在美国东岸时间下午两点以后开始下跌，因美元在美联储决定带动下上涨，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。

3月期棉合约 收跌0.57美分，或0.79%，报每磅71.47美分。交易区间为71.31-72.3美分。

期货市场总成交量减少9,820口，至15,231口。数据显示，前一交易日未平仓合约数量增加1,829口，至252,739口。

美元指数 上涨1%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐