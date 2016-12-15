纽约期市：期棉小涨，因美国出口强劲抵消美元急升的影响

路透12月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四小涨，为四个交易日内的第三日上涨，受助于美国出口销售强劲，尽管美元急升。

“考虑到部分商品在美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布升息后遭抛售，棉花价格升势保持地不错，”英国商行Plexus Cotton风险管理董事Peter Egli称。

“我觉得跟出口销售强劲有关...相比于需要出售的数量，我们现在的销售多了许多。”

美国农业部的出口数据显示，截至12月8日当周，出口销售高地棉31.17万包，较前四周的周均值高16%。

美元急升至14年最高来水平，因预计美联储将采取更激进升息举措，以及候任总统特朗普将提振经济成长。

3月期棉合约 收高0.2美分，或0.28%，报每磅71.67美分，交易区间为71.1-71.77美分。

期货市场总成交量减少1,132口，至14,412口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加93口，至252,832口。

美元指数 升1.33%。汤森路透跟踪19种核心商品CoreCommodity CRB指数 下跌0.68%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)