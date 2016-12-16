纽约期市：期棉在淡静交投中走低，本周上涨

路透12月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五录得逾两周来最大单日百分比跌幅，盘中交投淡静，但本周录得四周来最大周度涨幅。

“棉花市场有些缺乏方向，因为美元强势吸引了市场所有的注意力，”棉花经纪公司Keith Brown and Co的主管Keith Brown表示。

“市场正在判断美元目前已经触顶，还是会继续上行。”

美元兑一篮子货币周五小跌，但仍持于周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息后触及的14年高位附近，获利了结令美元升势暂歇。

ICE-3月期棉 收跌0.63美分，或0.88%，为12月1日以来最大单日百分比跌幅，报每磅71.04美分，盘中交易区间为70.9-71.69美元。

ICE期棉本周上涨0.3%，为截至11月18日当周以来首周收高。

期货市场总成交量增加1,699口，至16,159口。数据显示，上一日未平仓合约增加1,098口，至253,930口。

美元指数 跌0.19%。汤森路透核心商品CRB指数 上扬0.50%。(完)

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