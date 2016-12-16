纽约期市：期棉在淡静交投中走低，本周上涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五录得逾两周来最大单日百分比跌幅，盘中交投淡静，但本周录得四周来最大周度涨幅。
“棉花市场有些缺乏方向，因为美元强势吸引了市场所有的注意力，”棉花经纪公司Keith Brown and Co的主管Keith Brown表示。
“市场正在判断美元目前已经触顶，还是会继续上行。”
美元兑一篮子货币周五小跌，但仍持于周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息后触及的14年高位附近，获利了结令美元升势暂歇。
ICE-3月期棉 收跌0.63美分，或0.88%，为12月1日以来最大单日百分比跌幅，报每磅71.04美分，盘中交易区间为70.9-71.69美元。
ICE期棉本周上涨0.3%，为截至11月18日当周以来首周收高。
期货市场总成交量增加1,699口，至16,159口。数据显示，上一日未平仓合约增加1,098口，至253,930口。
美元指数 跌0.19%。汤森路透核心商品CRB指数 上扬0.50%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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