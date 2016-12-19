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市场报道 | 2016年 12月 20日 星期二 05:42 BJT

纽约期市：期棉下挫逾2%触及11月15日来低点，因多头结清仓位

路透12月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一大跌逾2%，触及11月15日来最低水准，因投资人结清多头仓位。

3月期棉日低报69.53美分，为11月15日来最低，今日百分比跌幅为10月31日来最大。

Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose称，出现大量投机性多头结清仓位。

棉花经纪公司Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示，多头投资人“可能在圣诞假期前撤离市场”。

ICE-3月期棉 收跌1.47美分，或2.07%，报每磅69.57美分，盘中交易区间为69.53-71美分。

期货市场总成交量增加20,241口，至36,494口。数据显示，上一日未平仓合约减少1,412口，至252,518口。

美元指数 升0.16%。汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.11%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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