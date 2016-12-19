纽约期市：期棉下挫逾2%触及11月15日来低点，因多头结清仓位

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一大跌逾2%，触及11月15日来最低水准，因投资人结清多头仓位。
3月期棉日低报69.53美分，为11月15日来最低，今日百分比跌幅为10月31日来最大。
Risk Analytics顾问兼独立棉花交易员Louis Rose称，出现大量投机性多头结清仓位。
棉花经纪公司Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示，多头投资人“可能在圣诞假期前撤离市场”。
ICE-3月期棉 收跌1.47美分，或2.07%，报每磅69.57美分，盘中交易区间为69.53-71美分。
期货市场总成交量增加20,241口，至36,494口。数据显示，上一日未平仓合约减少1,412口，至252,518口。
美元指数 升0.16%。汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.11%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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